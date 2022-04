Kylie Minogue: è lei la vip più sexy over 50!

Kylie Minogue è la vip over 50 più sexy , almeno questo è quanto riferito da un recente sondaggio di Ourtime. Alle persone è stato chiesto chi vorrebbero incontrare per un appuntamento. Più di uno su tre ha votato la popstar australiana, 53 anni. La cantante si è posizionata prima della 56enne Liz Hurley e della sua coetanea Jennifer Aniston . Mentre l'affascinante George Clooney si è dovuto accontentare del quarto posto.

Kylie Minogue e Neighbours

La metà degli intervistati ha riferito di avere maggiore sicurezza ora rispetto a quando avevano vent'anni. Il 56% ha inoltre affermato che è ormai una convinzione obsoleta che le persone anziane non possano fare più sesso. Lo scorso mese, Minogue ha omaggiato Neighbours, la soap opera australiana che l'ha portato al successo. "Non avevamo idea di quanto sarebbe diventato grande lo spettacolo e di quanto appassionatamente gli spettatori l'avrebbero preso a cuore", ha scirtto sui social, per poi aggiungere: "Amore puro. Riesco ancora a sentire Madge che chiama Charlene".