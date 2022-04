Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro: "Mio figlio a letto qui con una donna?"

Carmen Di Pietro ed il figlio Alessandro Iannoni sono una delle coppie più amate dell' Isola dei Famosi 2022 . Da quando hanno messo piede in Honduras, mamma e figlio non fanno che avere delle piccole discussioni: la naufraga ha spesso richiamato il ragazzo per mancanza di attenzioni. Insofferente alle invadenze materne, il giovane invece ha deciso di voler dormire senza la madre accanto, preferendo l'altro gruppo a lei. Sul punto la showgirl ha ammesso di essere piuttosto turbata, tanto da affermare che qualcuno gli stia facendo " il lavaggio del cervello ".

La lite tra Carmen e Alessandro

Nel daytime del 27 aprile, i telespettatori di Canale 5 hanno assistito allo scontro tra i due. "Essere figlio di Carmen Di Pietro è impossibile", ha tuonato il giovane, per poi precisare che "Dalla mattina alla sera ti sta addosso, non ti lascia un minuto". Tra i timori di Carmen ce n'è uno in particolare, cioè quello che il figlio possa prendere una sbandata per una donna. Edoardo Tavassi ha stuzzicato la soubrette dicendo: "Guarda che ha 20 anni e sicuro ha già consumato con una donna. E tu che ancora vuoi i bacetti e che dorma con te".