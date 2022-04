La mamma di Belen dice no ai reality show: "Ho un problema"

La famiglia di Belen Rodriguez è sempre più presente in tv e nei reality show. Con la partecipazione di Gustavo in coppia con il figlio Jeremias all'Isola dei Famosi 2022, il clan argentino ha fatto il pieno sul piccolo schermo. Al momento a non aver accettato ancora una proposta per un programma del genere è la mamma della soubrette, Veronica Cozzani. Alcune indiscrezioni volevano l'ex insegnante in lizza per la prossima edizione del Grande Fratello Vip ma così non sarà...