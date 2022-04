Justin Bieber, l'ictus della moglie 25enne: "Spaventoso, non riuscivo più..."

Con un video sui social network Hailey Bieber, la moglie di Justin , ha raccontato i dettagli dell'ictus che l'ha colpita solo un mese fa. La modella 25enne era seduta a colazione con il marito quando ha cominciato a sentire una "strana sensazione" al braccio destro e l'intorpidimento della punta delle dita. "Quando mio marito mi ha chiesto che cosa avessi mi sono resa conto che non riuscivo più a parlare", ha detto Hailey: "Il lato destro della mia faccia era bloccato, non riuscivo a tirare fuori una frase".

Hailey Baldwin colpita da mini-ictus

Velocemente il cantante ha chiamato il 911 mentre un amico medico nelle vicinanze è subito accorso per prestarle il primo soccorso. "L'ansia e la paura hanno peggiorato tutto", ha ammesso la top model, che è stata poi portata in ospedale, dove le hanno riscontrato un attacco ischemico transitorio (TIA), più comunemente indicato come un mini-ictus. Dopo una serie di esami i medici hanno trovato un Forame Ovale Pervio, ovvero un "buco nel cuore", un problema perfettamente curabile. Hailey è stata subito sottoposta alla procedura di "chiusura" del foro: d’ora in poi dovrà seguire una terapia farmacologica e assumere quotidianamente cardioaspirina e anticoagulanti.

I motivi del mini-ictus della modella

Tra le cause del mini-ictus: il Covid, il jet lag di un volo tra Parigi e Los Angeles e ritorno fatto nel giro di pochi giorni e soprattutto un programma anticoncezionale, che Hailey Baldwin stava seguendo senza prescrizione medica. "Ora mi sento davvero sollevata di aver risolto il problema e di poter andare avanti con la mia vita...comprendo chi ha vissuto o vive esperienze simili, perché so perfettamente quanto tutto questo possa essere spaventoso", ha confidato la moglie di Justin Bieber ai suoi follower.