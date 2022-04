La versione di Alex Belli sul 'defollow' di Soleil: cosa ha detto

ROMA - "Io e Soleil non stiamo a sentirci tutti i giorni, ma c'è un bellissimo rapporto, non so chi ha unfollowato prima, falla venire e chiedilo a lei". Questa la versione di Alex Belli, intervistato da Barbara D'Urso a 'Pomeriggio 5' dove ha risposto alle domande su Soleil Sorge, che qualche giorno fa ha annunciato di aver smesso di seguire sui social una serie di personaggi a lei non graditi per far emergere "solo il bello".