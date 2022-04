Anna Falchi fa cadere la torta di Knam in diretta tv: che pasticcio!

Disastro in tv a I Fatti Vostri : Anna Falchi ha fatto cadere a terra la torta di Ernst Knam! Questo è quanto accaduto nella puntata di venerdì 29 aprile del popolare programma di Rai Due. La colpa è stata del piatto da portata dove era adagiato il prelibato dolce, ma anche dei movimenti ondeggianti che ha fatto la conduttrice mentre lo teneva in mano. Il celebre pasticcere e giudice di Bake Off Italia è stato protagonista, insieme alla moglie, dello spazio 'Pasticceria in piazza' all'interno della trasmissione. La coppia ha realizzato un profitterol da mille e una notte.

La reazione di Salvo Sottile

Per mostrarlo meglio al pubblico, la Falchi ha preso il piatto da portata, mentre Salvo Sottile cedeva la linea al colonnello Morico per il meteo. Anna ha gesticolato ed il movimento ha fatto scivolare per terra il dolce. Inutile dire che la scena ha strappato una fragorosa risata. La conduttrice non ha potuto mascherare il suo imbarazzo: "Sacrilegio". Poi la moglie di Knam ha cercato di giustificare dicendo che la base era scivolosa. Mentre Sottile ha commentato ironico:"Finirà a torte in faccia anche oggi".