Tanti auguri Kirsten Dunst: l'icona del cinema compie 40 anni

Kirsten Dunst è nata il 30 aprile 1982 nel New Jersey. Bambina prodigio, ha iniziato a recitare a tre anni in alcuni spot televisivi. Il suo esordio nel cinema è arrivato nel 1989 in New York Stories, film di Woody Allen. La sua carriera ha preso il via grazie all'interpretazione di Claudia in Intervista con il Vampiro al fianco di Brad Pitt e Tom Cruise nei panni di vampiri. Successivamente sono arrivate numerose pellicole di successo, che sono state apprezzate dalla critica e dal pubblico. Tra i premi ricevuti dalla diva, anche il riconoscimento come migliore attrice a Cannes per Malancholia di Lars von Trier.