Isola dei Famosi 2022: Fabrizia Santarelli è la nuova naufraga

Fabrizia Santarelli è pronta per sbarcare in Honduras e unirsi agli altri naufraghi dell'Isola dei Famosi 2022. Nel corso dell'ultimo appuntamento andato in onda venerdì 29 aprile, Ilary Blasi ha annunciato: "C'è posta per voi anche questa sera, è il secondo appuntamento della vostra rubrica Pesci scapoloni. C'è una nuova candidata che ci ha scritto e che vorrebbe raggiungervi". La conduttrice ha così riferito a Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni che è in arrivo un'altra bellissima naufraga, single, che potrebbe far perdere la testa a qualcuno...