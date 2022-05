Bugo, polemica al Concertone: "Io con la maglia pro-Russia? Follia"

Bugo tra i protagonisti del Concerto del Primo Maggio 2022. L'artista, diventato popolare grazie al Festival di Sanremo 2020, è stato il conduttore pomeridiano dell'evento che, come di consueto, si è svolto a Roma. Sui social network l'artista è stato criticato per via della tshirt che indossava: una maglietta bianca a due bande laterali rosse e blu che qualcuno ha interpretato come un riferimento alla bandiera russa.