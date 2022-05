Met Gala 2022: brillano i Ferragnez, Kim Kardashian super star

Prima volta ai Met Gala come coppia per Chiara Ferragni e Fedez. I coniugi italiani sono stati invitati al prestigioso evento dall'amica Donatella Versace. Per l'imprenditrice digitale si è trattato di un ritorno: era già stata al Metropolitan Museum of Art di New York nel 2015. In quell'occasione aveva sfilato da sola: sette anni dopo tutto è cambiato per la Ferragni, che è oggi una donna affermata, una moglie e una madre serena e realizzata. I Ferragnez hanno scelto per l'occasione outfit total black impreziositi da dettagli in oro. L'influencer e il rapper erano in linea con il tema della serata: White Tie & The Gilded Age, ossia lo stile sontuoso degli anni tra il 1870 e il 1900, l'età dell'oro americana.