Isola dei Famosi: eliminata Cicciolina, nominati e nuovi scontri

Scontri e nuovi nominati

I nominati dell'Isola dei Famosi 2022 sono Nicolas Vaporidis, Nick Luciani e Clemente Russo. Nel corso della serata non sono mancati scontri di fuoco. L'attore - star di film cult come Notte prima degli esami - ha avuto un acceso diverbio con Laura Maddaloni, che ha addirittura minacciato azioni legali in seguito ad uno scontro fisico che ci sarebbe stato durante una prova. Al centro della scena pure Guendalina Tavassi, protagonista indiscussa di questa edizione, che continua a litigare con gli altri naufraghi giorno dopo giorno. Leader della puntata Carmen Di Pietro, immune per una settimana.