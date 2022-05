Lulù Selassié: "Manuel Bortuzzo? Lavaggio del cervello, cosa ha fatto il padre"

In una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi Lucrezia Lulù Selassié ha puntato il dito contro la famiglia dell'ex fidanzato Manuel Bortuzzo . Poche settimane dopo la fine del Grande Fratello Vip la coppia è scoppiata nonostante i progetti di convivenza e famiglia. Secondo la principessina etiope sarebbe finita a causa del padre dell'ex nuotatore, che non l'avrebbe mai accettata. “Il padre ha fatto di tutto per ostacolarmi dal primo istante. Io e Manu invece facevamo il possibile per trovare un equilibrio nostro e allontanare le negatività. Manuel ha subito grandi pressioni dai familiari ”, ha assicurato la 23enne. Non solo parenti, a detta di Lulù anche altre persone si sarebbero intromesse nella sua storia d'amore: "Amici che proprio non potevano sopportarmi. Gli devono aver fatto un bel lavaggio del cervello perché fino a due giorni fa noi eravamo insieme. Abbiamo festeggiato i sette mesi insieme e ci siamo svegliati accanto”.

Lulù Selassié contro il padre di Bortuzzo

La Selassié ha raccontato: “Noi non abbiamo mai avuto privacy. Il padre di Manuel scendeva in continuazione ed era molto invadente. La casa di Manu è separata da quella del padre da una scala a chiocciola, non è che il papà doveva bussare o suonare per entrare, scendeva e basta. Volevo stare in mutande e non potevo. Magari io e Manu avevamo i nostri momenti di intimità e poi arrivava il padre all'improvviso”. E ancora: "Il padre è la causa della crisi e della fine della storia, se non fosse stato per lui noi staremmo ancora insieme. Cosa diversa con la mia famiglia, lui si era legato tantissimo ai miei familiari e chiamava ‘mamma’ mia madre”.