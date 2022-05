Dave Chappelle shock: il comico aggredito sul palco durante un show

Grosso spavento per Dave Chappelle. Mentre si stava esibendo a Los Angeles, più precisamente all’Hollywood Bowl, durante il festival Netflix is a Joke, organizzato dalla piattaforma streaming, il comico americano è stato aggredito. Un uomo è salito sul palco e l’ha placcato, venendo subito bloccato e poi scortato fuori dalla struttura dalla sicurezza. Al momento non si conoce l'identità dell'aggressore.