Isola dei Famosi, Maria Laura De Vitis nuova naufraga: è l'ex di Brosio!

New entry all'Isola dei Famosi 2022: nel reality show sta per arrivare Maria Laura De Vitis! A dare l'annuncio Barbara d'Urso a Pomeriggio 5: la nuova naufraga, che si trova già in Honduras, dovrebbe entrare in gioco la prossima settimana. La 24enne ha vinto di recente La Pupa e il Secchione ma è nota agli appassionati di gossip per via della sua relazione, oggi conclusa, con Paolo Brosio. Durata un anno ha fatto parecchio scalpore: i due sono rimasti amici. "Sono molto contenta - ha detto la De Vitis - ho ricevuto anche la chiamata di Paolo, mi ha fatto molto piacere sentirlo, si è complimentato con me".