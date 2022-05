Isola dei Famosi 2022: Laura Maddaloni e Del Santo in nomination

La quattordicesima puntata dell'Isola dei Famosi, andata in onda venerdì 6 maggio, ha riservato non poche sorprese. Dopoi battibecchi tra Nicolas Vaporidis e i fratelli Tavassi, è stata la volta di Lory Del Santo, presa di mira dagli altri naufraghi per non essersi schierata in maniera precisa con nessuno dei due gruppi. Un'indecisione che però le è costata cara. L'arrivo delle tre new entry (Mercedesz Henger, Maria Laura De Vitis e Fabrizia Santarelli) ha suscitato preoccupazione e gelosia in Carmen Di Pietro, sempre più impegnata a proteggere il figlio Alessandro.