Manuel Bortuzzo: "Perché ho lasciato Lulù, mio padre non c'entra"

La verità di Manuel Bortuzzo

Per quanto riguarda la decisione di annunciare la fine della relazione con un comunicato stampa, Manuel Bortuzzo ha ribadito: "Io le ho parlato tante volte, ma lei non mi ha mai ascoltato. Allora ho deciso di far uscire il comunicato e l'ho bloccata. Era l'unico modo per farmi ascoltare. Forse per lei la vita vera è quello che scrivono i social, per me non è così". Al momento Lulù Selassié non ha ancora replicato a tali dichiarazioni: la sorella Clarissa ha però rivelato sui social network che la ragazza non sta attraversando un bel periodo e che è molto scossa per questa rottura.