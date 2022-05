Isola dei Famosi 2022: anticipazioni nuova puntata e cambio programmazione

Lunedì 9 maggio 2022 torna su Canale 5 l'Isola dei Famosi. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, ci sono come sempre gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Le Conquistadoras si sono integrate nel gruppo ma, nel corso della puntata, i naufraghi voteranno per salvare solo una tra Mercedesz Henger, Maria Laura De Vitis e Fabrizia Santarelli. Le altre due si sfideranno in un televoto flash, la perdente dovrà spostarsi a Playa Sgamada. Per la prima volta in questa edizione i leader saranno due, un uomo e una donna. I concorrenti dovranno affrontare due prove per conquistare il titolo.