Michelle Hunziker ha il Covid: chi la sostituisce a Striscia la notizia

Michelle Hunziker ha contratto il Covid-19. La bionda conduttrice è risultata positiva a un test rapido e per questo non sarà presente a Striscia la notizia nella puntata in onda su Canale 5 lunedì 9 maggio 2022. La svizzera sarà sostituita, come annunciato dagli autori del tg satirico in un comunicato stampa, da Valeria Graci, inviata del programma dal 2014 e famosa per le sue imitazioni, da Peppia Pig a Ursula von Der Leyen.