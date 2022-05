Isola dei Famosi, mistero Blind: svelato il motivo dell'assenza

Problemi di salute per Blind all'Isola dei Famosi. Il cantante, ex concorrente di X Factor, è stato costretto a saltare la puntata del reality show in onda su Canale 5 lunedì 9 maggio 2022. "Non potete vedere Blind schierato insieme agli altri naufraghi perché da ieri è nella nostra infermeria. Dovuto a una piccola infezione cutanea - ha spiegato l'inviato Alvin a Ilary Blasi - Niente di che e di grave, ma è stata una scelta dei medici e dello staff. Meglio tenerlo lontano dal sole e dall’acqua salata. Non c’è nulla di cui preoccuparsi. L’ho anche incontrato ieri ed era dispiaciuto per non poterci essere”.