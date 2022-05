J-Ax si confessa: "Il disco fu un flop e mi drogai come un pazzo". E parla anche di Fedez

Senza filtri J-Ax si è raccontato nell’ultima puntata della seconda stagione del podcast di Luca Casadei "One More Time". Nel corso dell'intervista il rapper ha ripercorso la sua storia, partendo dalla sua infanzia nelle strade di Milano: ''Da piccolo ho sofferto di mutismo selettivo a causa dei bulli, in provincia sembrava di essere in Stranger Things. Ma per me Milano è stata una città inclusiva''. Dopo una breve carriera come pr in discoteca, è arrivato il successo come cantante anche se non è stato tutto rose e fiori: ''Diventai subito un integralista del rap, uno di quelli che oggi mi darebbero del venduto. Ma di sana pianta, un disco ad alto budget in cui credevano tutti andò male. La casa discografica mi disse 'non vogliamo più sentir parlare di te', mi mandarono a fare i concerti nelle sagre di paese. Iniziai a drogarmi come un pazzo, stetti malissimo''.