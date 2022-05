"Ci ha fregati tutti": Laura Maddaloni al vetrolio all'Isola

Nel corso dell'ultima puntata dell' Isola dei Famosi 2022 , andata in onda lunedì 9 maggio in prima serata su Canale 5 , non sono certo mancate le sorprese. Tra i protagonisti di puntata c'è stato Roge r che, dopo essere stato redarguito da Ilary Blasi per aver affidato al medico del reality una missiva per Estefania , ha ricevuto anche nuove accuse dagli altri naufraghi. Dopo aver perso al televoto con Lory Del Santo, Laura Maddaloni ha raggiunto la Bernal, Licia Nunez ed il marito Clemente Russo a Playa Sgamada.

I dubbi di Laura Maddaloni su Roger

La moglie di Clemente Russo ha riferito alla modella alcuni comportamenti di Roger, che non sono piaciuti: "Giustamente fa la sua stratega, lui vuole vincere quindi io te lo dico in faccia quello che penso. Prima di venire qua gli ho dato il bacio di Giuda". Quindi ha proseguito dicendo: "Per me Roger sta giocando dal primo giorno e complimenti perché ci ha fregati". Per la naufraga non ci sono dubbi sul lfatto che il modello stia portando avanti sono una strategia: "Finge un amore vero per andare avanti, ha giocato facendo finta di essere amico nostro e amico loro". Secondo Clemente poi Balduino avrebbe fatto perfino un patto con Nicolas Vaporidis, per arrivare alla finale.