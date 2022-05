Soleil e la cantante dell'Olanda all'Eurovision: somiglianza incredibile!

Incredibile somiglianza all'Eurovision Song Contest 2022. Durante la prima semifinale dell'evento, trasmessa su Rai Uno martedì 10 maggio, molti hanno notato delle affinità tra S10, la cantante che rappresenta l'Olanda, e Soleil Sorge. Dagli occhi alle labbra, le due sembrano davvero simili. E il dettaglio non è sfuggito al popolo del web..."Pazzesca Soleil che rappresenta i Paesi Bassi", ha scritto qualcuno su Twitter. Mentre altri divertiti hanno commentato: "Fantastica Soleil, che ha mollato la televisione per dedicarsi al canto". Al momento nessuna replica è arrivata da parte dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip.