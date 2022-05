"Ilary Blasi e Alvin non si sopportano più": tensione all'Isola 2022

Problemi all'Isola dei Famosi 2022. Stando a quanto si legge su Dagospia pare che dietro le quinte del reality show il clima delle ultime ore sia piuttosto teso. Il motivo? Sembra che la conduttrice Ilary Blasi non sopporti più il suo inviato, Alvin. I due hanno già battibeccato in diretta: Alberto Bonato si è lamentato degli interventi eccessivi della collega mentre è intento a spiegare le prove.