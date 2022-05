Brutto incidente per Katherine Kelly Lang, la Brooke di Beautiful

Un'escursione a cavallo nel giorno della Festa della Mamma è costata cara a Katherine Kelly Lang , attrice nota per il ruolo di Brooke Logan in Beautiful. "Dopo circa 16 miglia sono scesa da cavallo e ho camminato per un po' lungo un sentiero ripido e molto roccioso per far riposare il mio cavallo. In fondo al sentiero sono inciampata su una roccia e il mio piede sinistro ha preso un bel colpo. La mia caviglia e il mio piede si sono lussati a sinistra con un angolo di 90 gradi rispetto alla gamba", ha raccontato su Instagram la 60enne.

Ossa rotte e riposo forzato

Le radiografie hanno mostrato tre ossa rotte della caviglia: per questo Katherine Kelly Lang è stata prontamente operata ed ora è ricoverata in ospedale. Dunque riposo forzato per la star americana, che per un po' dovrà stare lontana dal set della soap opera che l'ha resa celebre in tutto il mondo. "Per sei settimane non potrò mettere nessun peso sul mio piede, ma cercherò di guarire velocemente in modo da poter fare tutte le cose che amo”, ha assicurato ai suoi fan.