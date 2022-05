Giancarlo Giannini ricorda il figlio morto e si commuove in tv

Giancarlo Giannini è tornato a parlare della morte del figlio Lorenzo, il suo primogenito. "Vedere morire un figlio è una cosa terribile”, ha dichiarato l'attore a Ti Sento, il programma di Pierluigi Diaco in onda su Rai Due. “Se n’è andato per un aneurisma, non so neanche come si chiami, voglio anche cancellare questa parola, è una vena che scoppia“, ha aggiunto Giannini trattenendo a stento le lacrime. Il suo erede aveva 19 anni quando è scomparso nel 1987. In quei giorni Giannini stava girando un film a Milano, con Vittorio Gassmann, prese subito un aereo e volò a Roma per raggiungere la sua famiglia. L'artista, sposato due volte, ha altri tre figli: Adriano, Emanuele, Francesco.