Eurovision 2022, Morgan stronca conduttori e cantanti: "Barzelletta"

A Morgan non piace l'Eurovision Song Contest 2022. "Credo sia più scena che sostanza", ha sentenziato all'Adnkronos il cantante. "Mahmood-Blanco-Achille Lauro? È la nuova Trinità ma io non mi sento rappresentato da loro e non credo di essere l’unico", ha aggiunto. L'ex leader dei Bluvertigo ha bocciato pure i conduttori dell'evento che quest'anno si tiene in Italia, a Torino: “Non c’è limite all’aberrazione: Mika non è italiano, Laura Pausini non padroneggia la lingua inglese e Cattelan è moscio… quanto a Malgioglio è inqualificabile. Ma che scelte sono? Questa sarebbe la vetrina dell’Italia? Mi ricordano la barzelletta con il cieco, il muto, il sordo”.