Isola dei famosi 2022, anticipazioni sedicesima puntata

L'Isola dei Famosi torna con un nuovo appuntamento venerdì 13 maggio in prima serata su Canale 5. Sono tanti gli avvenimento che accadranno nel corso della sedicesima puntata del reality condotto da Ilary Blasi, affiancata dagli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Gli abitanti di Playa Sgamada si ritroveranno in Palapa per prendersi una rivincita sugli ex compagni che li hanno eliminati.