Isola dei Famosi 2022: incidente in diretta per Roger Balduino

Infortunio per Roger Balduino all'Isola dei Famosi 2022 . Durante una sfida contro Clemente Russo il modello brasiliano si è fatto male al piede. "È stato immobilizzata la caviglia e Roger a breve potrebbe essere sull'elicottero per andare nella nostra clinica di riferimento, dove sarà effettuata una radiografia. Ora sta meglio e stiamo cercando di capire quali sono le sue effettive condizioni", ha spiegato l'inviato Alvin dopo che le immagini del 30enne che si accascia a terra hanno preoccupato Ilary Blasi , gli opinionisti e tutto il pubblico.

Roger Balduino lascia l'Isola dei Famosi?

Prima di chiudere la puntata, Alvin ha precisato l'entità dell'infortunio di Balduino: "Per fortuna non ci sono fratture ma si tratta di una distorsione. Nei prossimi giorni capiremo se Roger potrà continuare la sua avventura sull'Isola". In Honduras il giovane ha fatto chiacchierare per via del suo flirt con la spagnola Estefania Bernal.