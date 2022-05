Maneskin all'Eurovison: Damiano e la polemica sulla droga

La finale dell' Eurovision Song Contest 2022 andata in onda sabato 14 maggio ha riservato grandi emozioni, tra queste anche quella del ritorno dei Maneskin alla gara musicale internazionale. I vincitori dell'Eurovision 2021 si sono esibiti al PalaOlimpico di Torino con il nuovo brano dal titolo Supermodel , lanciato proprio in questi giorni e preferendolo al loro cavallo di battaglia 'Zitti e Buoni'. Il frontman della band romana, una volta conclusa l'esibizione, ha scambiato alcune battute con Alessandro Cattelan , ricordando l'incredibile ascesa avuta in questi ultimi dodici mesi.

Damiano David ironizza sulle polemiche della droga

La band infatti è stata in tour in giro per il mondo e suonato con grandi artisti. Ma c'è stato anche un fuori programma divertente quando il conduttore ha chiesto al frontman di dare un consiglio agli artisti. Damiano ha replicato: "Divertitevi e non vi avvicinate troppo ai tavoli". Parole che con tutta evidenza fanno riferimento alla polemica che aveva travolto la band nelle ore successive alla vittoria, quando David fu accusato di aver sniffato della droga.