Eurovision 2022: perché Laura Pausini si è assentata

Alla finale dell'Eurovision Song Contest 2022 si è avuto un fuori programma che in tanti hanno notato, cioè quello dell'assenza di Laura Pausini durante i verdetti delle votazione dei Paesi in gara. La conduttrice è infatti mancata per circa trenta minuti dal palco del PalaOlimpico di Torino, dove ha fatto rientro quasi al termine del giro dei collegamenti con i 40 Paesi. Dopo essersi posizionata al fianco dei suoi compagni d'avventura, Mika e Alessandro Cattelan, ha detto: "Sono tornata, scusatemi. Ero un po' troppo eccitata per la serata", poi scherzosamente ha proseguito dicendo: "Ma voi preferite continuare senza di me?".