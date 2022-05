Isola dei Famosi, Laura Maddaloni su Nicolas: "Il più falso"

Laura Maddaloni, dopo l'eliminazione all'Isola dei Famosi avvenuta nella scorsa puntata, è tornata a dire la sua sui social dove, facendo una chiacchierata su Instagram con i suoi fan per fare un bilancio della sua esperienza, ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. A chi le ha chiesto chi fosse il più falso tra i naufraghi ancora in gara, la moglie di Clemente Russo non ha avuto dubbi: Nicolas Vaporidis. "Senza ombra di dubbio lui è stato il più falso di tutti, ha giocato un po' falsamente", ha affermato la naufraga.