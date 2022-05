Aquaman 2, Amber Heard ridimensionata dopo il processo contro Depp

Brutta batosta per Amber Heard. Il ruolo dell'attrice nel sequel di Aquaman è stato fortemente ridimensionato. Il personaggio di Mera, protagonista del primo film, avrà solo una manciata di scene. "Mi era stato dato uno script e poi nuove versioni dello script, in cui erano state tagliate alcune scene in cui sarei dovuta apparire. C’era una storyline del mio personaggio con un altro personaggio, senza fare spoiler. Una scena prevedeva un grande litigio. Fondamentalmente hanno tolto un sacco di scene al mio ruolo. Ne hanno rimosse un mucchio", ha dichiarato l'attrice alla Fairfax County Courthouse, Virginia, dove è giunta per testimoniare nell’ambito del processo per diffamazione, che la vede imputata contro l’ex marito Johnny Depp.