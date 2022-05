Sonia Bruganelli rifatta. Prima dell'arrivo dell'estate la moglie di Paolo Bonolis si è concessa un ritocchino estetico. La produttrice e ormai ex opinionista del Grande Fratello Vip si è sottoposta ad un intervento di blefaroplastica superiore, che permette di eliminare la pelle in eccesso delle palpebre. La 48enne si è mostrata sui social network mentre è a cena con alcuni amici con i cerottini ai lati degli occhi. Per Sonia si tratta del primo intervento di chirurgia estetica.