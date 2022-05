Fedez e Rovazzi di nuovo insieme: incontro a Milano dopo anni di tensioni

Sorpresa al concerto di Tananai al Fabrique di Milano. Sul palco ad un certo punto dello spettacolo è salito Fedez , che ha intonato Le madri degli altri, brano scritto a quattro mani contenuto nell'album Disumano. Tra il pubblico, invece, c'era Fabio Rovazzi . Dopo la fine dello show il rapper e l'ex youtuber sono stati pizzicati mentre scambiavano alcune parole. A quanto pare tra i due - ex amici e collaboratori- sarebbe ritornato il sereno. Tensioni che avevano coinvolto pure J-Ax taggato di recente su Instagram da Fedez in una storia poi ricondivisa dallo stesso destinatario. Tra i tre ex soci è pace fatta?

Perché avevano litigato Fedez e Rovazzi

Fedez e Fabio Rovazzi avevano spezzato il loro legame nel 2018. All'epoca il giudice di X Factor aveva rivelato alla stampa: "Non so se la separazione sia da imputare al mio carattere impulsivo, devo sbatterti in faccia quello che penso nella maniera più brutta possibile. Sono partito per quattro, cinque mesi con mia moglie incinta e nel periodo più difficile della mia vita. In quella fase ho scoperto che un nostro collaboratore aveva aperto una società speculare alla nostra. Lui ha cercato di portare via le persone che lavoravano con me, a partire da Fabio".