Lucas Peracchi, proposta hot: "Mi vogliono in un film per adulti"

ROMA - È concentrato solo su sé stesso, Lucas Peracchi. Almeno questo è ciò che dice l'ex tronista, apparentemente non disturbato dal fatto che la sua ex Mercedesz Henger sia in Honduras come concorrente dell'Isola del Famosi. In un'intervista rilasciata a "Nuovo", il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, ha infatti svelato di aver ricevuto una proposta per girare un film a luci rosse: "Mi hanno contattato dall'America per girare un film per adulti. Sul web ho uno spazio dove mi mostro senza veli e qualcuno ha fatto girare un mio breve video... Così ho ricevuto la proposta. Per il momento ho preferito non accettare, poi si vedrà".