GF Vip 7, Pamela Prati in trattativa per tornare nella Casa

Pamela Prati sarebbe disposta a varcare nuovamente la Porta Rossa della Casa di Cinecittà del Grande Fratello Vip 7. Per lei in realtà sarebbe un ritorno, dopo l'esperienza vissuta qualche anno fa, quando quasi scappò chiedendo un taxi. "So che c’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì e, se dovesse accadere,io ne sarei felicissima. Adesso sono una donna libera e riuscirei a vivere meglio l’esperienza del GF Vip. Oggi potrei finalmente mostrare una Pamela diversa", ha dichiarato la showgirl nel corso di un'intervista al settimanale Nuovo.