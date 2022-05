Fedez due mesi dopo l'operazione: "Cosa s'aspettavano i medici"

Fedez è tornato in forma prima del previsto due mesi dopo l'operazione per rimuovere il tumore al pancreas. Tempi di recupero record per il rapper che di recente ha cantato, come special guest, al concerto di Tananai a Milano ed è pure tornato ad allenarsi. "I medici mi avevano detto che avrei potuto aspettare anche 6 mesi prima di ricominciare a cantare e a fare attività fisica dopo l'intervento. Ma la forza di volontà e l'amore di chi vi sta vicino a volte è più forte di tutto - ha fatto sapere il marito di Chiara Ferragni - Ed eccomi qui a nemmeno due mesi dall'operazione. Banale da dire ma è la cura più forte che ci sia".

Fedez è cambiato dopo il tumore

In una puntata del suo podcast Muschio Selvaggio Fedez ha ammesso: "Prima di avere il tumore, avevo un obiettivo in soldi, adesso non me ne frega più niente. Era duecento milioni. Mi sono detto che non ha senso. E sai perché non ha senso? Perché, metti che arrivi a 200, poi vuoi sempre di più, poi sono 300, poi 400. Poi arrivi al miliardo e comunque ti rendi conto che non è quello il fine".