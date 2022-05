Rihanna è diventata mamma: primo figlio per la cantante

Rihanna è diventata mamma: la cantante, attrice e imprenditrice ha dato alla luce un maschietto. Il parto è avvenuto lo scorso 13 maggio a Los Angeles, ma solo ora il sito di gossip Tmz è riuscito a dare la notizia. Al momento non si conosce il nome del neonato. Il padre del bebè è il rapper A$ap Rocky, legato alla collega da circa un anno. La pancia di Rihanna è stata molto in vista negli ultimi mesi della gravidanza e la fondatrice della linea beauty Fenty era stata omaggiata sulla copertina di maggio di Vogue per aver "rivoluzionato la moda premaman".