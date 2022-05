Gisele Bundchen svela il trauma più grande della sua carriera

Nuove confidenze di Gisele Bundchen sulla sua lunga e sfavillante carriera da modella. Gli inizi sono stati tutt'altro che facili, come ricordato dalla diretta interessata in un video per Vogue. La 41enne ha parlato dell'episodio più traumatizzante della sua carriera: aveva solo 18 anni e ha dovuto sfilare a seno scoperto per Alexander McQueen. La reazione immediata della giovane modella è stata quella di scoppiare a piangere.

Gli esordi di Gisele Bundchen

"Avevo queste piume attaccate alle ciglia che si stavano scollando e la truccatrice diceva "per favore, non piangere!". Ho sfilato pensando tutto il tempo: "Spero che mio padre non mi veda mai così". Tutto quello che volevo fare era andarmene ma, sai, è una di quelle cose che ti rende più forte", ha raccontato. Quella passerella è stata una grossa opportunità per la moglie di Tom Brady che per un lungo periodo non è stata presa in considerazione da stilisti e designer.