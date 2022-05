Sara Croce, incidente hot al Maurizio Costanzo Show

Sara Croce è stata protagonista di un incidente imbarazzante nel corso dell'ultima puntata del Maurizio Costanzo Show . Diventata ormai un ospite fisso del talk di Canale 5, la Bonas di Avanti un altro è incappata in un inconveniente. Il conduttore l'ha invitata ad esibirsi in un ballo con Lillo. Nel modo di provare una presa, il mini abito che indossava la showgirl si è sollevato, mostrando il fondoschiena.

Le scuse di Sara Croce dopo l'incidente hot

Davanti all'imbarazzo provocato tra gli altri ospiti ed in studio, la Croce si è scusata, quindi ha commentato dicendo: "Mi dispiace, un momento di alta televisione". Per stemperare il momento la professoressa di Amici Alessandra Celentano è passata a dare i voti alle esibizioni senza citare l'incidente. La showgirl, legata al portiere del Ligorna Gianmarco Fiory, è stata in passato al centro di una controversia con il milionario iraniano Hormoz Vasfi.