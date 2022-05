Gianluca Vacchi in lacrime da Mara Venier a Domenica In

Il racconto di Gianluca Vacchi

"Un problema di salute, chiaramente ci sono cose molto più gravi", ha spiegato il manager per poi aggiungere: "questa era una cosa risolvibile, ma un problema di un bambino non è mai un problema di routine. A nostra figlia hanno dato 25 punti sul palato in una bocca grande come due monete, quindi hanno dovuto ricostruire con frammenti ossei". Una notizia che ha creato uno scossone nella coppia tanto che Vacchi ha ammesso: "Quando me lo hanno detto stavo per perdere i sensi".

Perchè un documentario sulla sua vita

L'influencer ha deciso di parlare di tutto questo anche nel suo documentario: "Ci sono due motivi: uno è che quando tu arrivi ad avere una popolarità come quella che ho avuto la fortuna di accumulare io, è corretto che la gente che ti segue con tanta simpatia affettuosa conosca di te anche i lati che tu non hai avuto occasione di mostrare a causa di una comunicazione di intrattenimento come quella che faccio io; la seconda è che volevo mia figlia avesse una testimonianza oggettiva di quello che è stato il mio vero percorso. Nessuno può dire di me delle cose diverse, perché ci sono i fatti".