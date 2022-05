Avanti un Altro, Folliero e la replica secca a Bonolis

Emanuela Folliero ha partecipato all'ultima puntata di Avanti un altro...pure di sera , il programma targato Mediaset e condotto da Paolo Bonolis , andato in onda domenica 22 maggio su Canale 5. La presentatrice è stata la rapprentante della squadra della 'Natura', contrapposta a quella dei 'Campioni', capitanata da Filippo Magnini. "La signora Folliero è qui in rappresentanza del mondo della natura. Però, io me lo sono chiesto: perché la Folliero è in rappresentanza del mondo della natura? " ha punzecchiato il conduttore.

Il botta e risposta tra Folliero e Bonolis

La risposta della showgirl non si è fatta attendere: "Intanto tutti dovremmo essere in rappresentanza del mondo della natura, e poi mi avete invitato voi, quindi…".Dopo aver spiegato che ha un fratello che lavora per la Forestale, Emanuela ha aggiunto che scrive per un giornale di temi legati alla natura. Poi ha aggiunto di andare a funghi. L'ironia di Bonolis è proseguita con: "Lei ha questo contatto stretto con il mondo della natura, è un po’ la Greta Thunberg di Fininvest, di Mediaset". Quindi la controreplica della Folliero: "Quindi non farmi domande sulla natura perché non so niente".