Isola dei Famosi, eliminato e nominati della diciannovesima puntata

Lunedì 23 maggio è andata in onda una nuova puntata dell'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi con al fianco Nicola Savino e Vladimir Luxuria in veste di opinionisti. Nel corso del diciannovesimo appuntamento i naufraghi sono stati chiamati a comunicare la loro decisione sul proseguire o meno la loro avventura in Honduras. E non solo, c'è stato anche chi è stato eliminato al televoto.