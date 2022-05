Isola 2022: chi ha abbandonato e chi è rimasto

L'Isola dei Famosi 2022 sta ottenendo un grande successo in termini di ascolto, ed è per questo che Mediaset ha deciso di prolungare il programma fino a giugno. Un prolungamento inaspettato anche per i naufraghi che nel corso dell'ultimo appuntamento del reality di Canale 5, in onda lunedì 23 maggio, hanno deciso se lasciare o proseguire l'avventura in Honduras. La diciannovesima puntata del programma condotto da Ilary Blasi si ricorderà soprattutto per gli abbandoni.

Chi ha abbandonato l'Isola dei Famosi

Ad ogni naufrago è stato chiesto: "Vuoi restare o abbandonare?". A sorpresa e con grande dispiacere da parte del pubblico e dei presenti in studio, Alessandro Iannoni, Guendalina Tavassi, Blind e Licia Nunez hanno deciso di concludere la loro esperienza all'Isola dei Famosi. Le loro motivazioni sono state le più diverse: Alessandro è preoccupato per gli studi, mentre Guendalina vuole tornare a casa dai figli. Per gli ultimi due invece pare sia stata una decisione già presa in considerazione da tempo.

Le motivazioni di Licia Nunez e Blind

Licia ha motivato dicendo: "Questa è la mia finale, io sono felice di aver onorato il mio contratto che scadeva il 23 maggio. Nella mia clip di presentazione avevo detto che il mio obiettivo era raggiungere la finale, questa è la mia finale“. Per Blind invece: “Anche io avevo l’obiettivo di arrivare in finale, ma ho dei problemi personali e privati molto importanti da risolvere e quindi non posso prolungarmi. Sono fiero del percorso che ho fatto".

Chi è rimasto

Nicola Vaporidis, Lory Del Santo, Estefania, Roger, Edoardo hanno deciso tutti di rimanere ancora in gioco. alle new entry non è stata invece posta la domanda per ovvi motivi. Il modello brasiliano ha motivato dicendo: "Continuo con tutta la forza che mi resta e con tutta la voglia di fare storia all’Isola dei Famosi".