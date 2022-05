X Factor 2022, Dargen D'Amico è il terzo giudice

ROMA - Dopo Fedez e Ambra Angiolini viene ufficializzato anche il terzo gudice della prossima edizione di X Factor: Dargen D'Amico. Finalmente è arrivata l’ufficialità che tutti stavamo aspettando: il nome del cantante circolava sul web, tuttavia solo adesso il talent show ha annunciato la sua partecipazione al programma. Dargen dunque siederà dietro il bancone della trasmissione al fianco di Fedez, che torna a X Factor dopo anni di assenza, e di Ambra Angiolini, che per la prima vota si mette alla prova con questa nuova esperienza. Queste le sue dichiarazioni: “Le ragioni per cui parteciperò a X Factor in qualità di giudice: la prima, molto egoistica, per una volta nella vita vorrei sentire il peso del voto che do in questo paese. Altra ragione, sento di voler dare tutto me stesso per la musica italiana. Dobbiamo mettere le mani nelle musica”. Ancora avvolto nel mistero invece il nome del quarto giudice, che non dovrebbe essere Manuel Agnelli.