Le Iene, l'arrivo di Stefano De Martino e la reazione di Belen

Stefano De Martino è stato ospite dell'ultima puntata de Le Iene Show , andata in onda mercoledì 25 maggio in prima serata su Italia 1. Nelle ultime settimane è circolato il gossip riguardante un suo ritorno di fiamma con l'ex moglie Belen Rodriguez , che ormai ha chiuso definitivamente la sua relazione con Antonino Spinilbanese. Teo Mammucari ha presentato il conduttore Rai con parole cariche di ironia, dicendo: "Ha paura di entrare, perché è il terzo incomodo!". Mentre Belen ha detto: "Una persona che conosco abbastanza bene, la condivido anche con voi".

Il monologo di Stefano De Martino

Il conduttore di Made in sud, che presto tornerà in tv con un summer festival insieme ad Andrea Delogu, ha detto: "Oggi, chi si esprime in pubblico è necessariamente chiamato a fare qualcosa di speciale, unico, irripetibile. Ma in fondo, perché? Viviamo nella “Fiera del Superlativo”: gli ospiti sono sempre straordinari, gli show sono sempre sensazionali, le modelle sono sempre “Top”, i libri sono sempre “Best” sellers, le notizie sono sempre shock! Anche dire un semplice “Sì” o un semplice “No” è diventato “Assolutamente Sì” e “Assolutamente No". Poi ha concluso: "ll papà più bello per tuo figlio, il più ricco di attenzioni per chi ami, il più famoso dopo il calcetto con gli amici. L’ordinarietà è importante! Senza di essa, senza un termine di paragone, lo straordinario non potrebbe esistere. Essere normali è bello".

La reazione di Belen

Teo Mammucari ha chiesto alla co-conduttrice de Le Iene cosa pensa abbia di così particolare Stefano De Martino. La replica della modella argentina non si è fatta attendere: "Non lo so, è molto simpatico". Quindi ha chiuso con una grande e sonora risata.