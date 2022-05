Delia Duran difende Lory del Santo e punge Vaporidis: "Datti una regolata"

ROMA - Venerdì 27 marzo, all'Isola dei Famosi, c'è stato uno scontro verbale tra Delia Duran - presente in studio - e l'attore Nicolas Vaporidis, in collegamento dall'Honduras. Il "naufrago" era in procinto di presentare la sua nomination e la sua scelta è stata di mandare al televoto Maria Laura De Vitis: una decisione singolare, soprattutto se si considerano gli scontri piuttosto accesi avuti con Lory Del Santo. Pochi istanti prima che Nicolas facesse ritorno in Palapa, Delia Duran ha preso la parola in studio per rimproverarlo. La moglie di Alex Belli infatti è molto amica di Lory del Santo e si è rivolta all'attore con queste parole: "Ciao Nicolas. Non è un piacere conoscerti, per le parole che hai utilizzato nei confronti di Lory. Ho visto dei video in cui hai parlato malissimo di lei". "Ti reputavo una persona intelligente - ha successivamente proseguito Duran - ma invece di avere un punto d’incontro con Lory ti sei dimostrato una persona pessimista. Datti una regolata. In più, mi domando: non è che questo teatrino che stai facendo è perché hai paura di Lory che ha già vinto una volta l’Isola?". Ovviamente, la risposta di Vaporidis non si è fatta attendere: "Io non penso di averti fatto niente di male, quindi per me è un piacere. Se hai visto bene le puntate, io alla tua amica Lory ho offerto anche una prova ricompensa e lei ieri dice di essersi dimenticata e mi ha escluso dal cibo. Quindi penso che dovresti guardare un po’ meglio il programma e valutare. Ciao bella". In ogni caso, non è un mistero che gli scontri tra i due "naufraghi" vadano avanti da parecchio tempo. Tra gli ultimi, la lite per via della razione di cibo dalla quale Lory del Santo ha escluso Vaporidis. "Sei una persona falsissima, non sei coerente. Tutte le pagliacciate che vai in giro dicendo, non è vero niente di quello che fai", ha replicato lui. "Preferisco non mangiare che stare al gioco di una buffona di questo tipo. Questo personaggio che fa è un personaggio finto".