Friedkin, un altro trionfo: vinta anche la Palma d'Oro a Cannes

CANNES (Francia) - Dopo la Conference League un altro trionfo internazionale per Dan e Ryan Friedkin . Reduci dalla vittoria di Tirana, i proprietari della Roma portano a casa anche la Palma d'oro a Cannes dove ha trionfato il film "Triangle of Sadness" del regista svedese Ruben Ostlund, da loro prodotto.

La notizia arriva da Cannes a Parigi

Ruben Ostlund, già vincitore della Palma d'oro nel 2017 con "The Square", si ripete a distanza di 5 anni con "Triangle of Sadness", incassando nuovamente il massimo riconoscimento nella 75/ma edizione del Festival di Cannes, con una pellicola che strappa risate, ma anche profonde riflessioni a livello di rapporti sociali. Tra i produttori, anche i Friedkin, che completano una settimana "magica" ed estremamente cinematografica, partendo dalla storica vittoria ottenuta dalla Roma di Mourinho in Albania e completata dall'ennesima soddisfazione legata al grande schermo, con Dan Friedkin a festeggiare sugli spalti dello Stade de France di Parigi, dove sta assistendo alla finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid.