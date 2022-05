X Factor 2022, Francesca Michielin nuova conduttrice del talent

Francesca Michielin torna a X Factor , dove è iniziata la sua carriera artistica dieci anni fa. Stavolta l'ex vincitrice del talent targato Sky non si esibirà con il suo talento, bensì ricoprirà il ruolo di conduttrice, mentre su banco dei giudici siederanno Fedez , Dargen D'Amico e Ambra Angiolini . L'annuncio è arrivato sui suoi profili social attraverso un video, che raccoglie i momenti più belli e significativi vissuti negli ultimi anni, partendo proprio dal momento in cui vinse il programma.

Francesca Michielin artista poliedrica

Nel corso degli ultimi anni, la performer si è imposta nella scena musicale italiana come artista tra le più complete ed interessanti. Negli scorsi mesi si è dedicata anche ad ulteriori attività che hanno arricchito la sua vena artistica, che hanno visto anche l'usicta del suo libro 'Il cuore è un organo' eidto da Mondadori. Francesca è anche conduttrice del programma televisivo 'Effetto terra' per Sky Nature.

La carriera artistica

Nell'ultimo anno, la Michielin ha partecipato al Festival di Sanremo in qualità di direttore d'orchestra, mentre nella serata delle cover è stata autrice e produttrice per artisti del calibro di Fabri Fibra. Dopo essere arrivata seconda a Sanremo nel 2016, ha collaborato con gli artisti più importanti della scena musicale italiana, tra cui anche Fedez. Con quest'ultimo nel 2021 si è esibita al Festival di Sanremo con 'Chiamami per nome', arrivando al secondo posto, dopo i Maneskin. Ha all'atttivo cinque album e svariate collaborazioni.