GF Vip 7, Francesco Facchinetti non ci sarà: le sue parole

Le parole di Francesco Facchinetti

"Mi avevano chiamato ed io avevo detto di si, però poi la mia famiglia e le persone con cui lavoro mi hanno fatto capire che se fossi andato mi avrebbero azzerato", ha riferito l'ex giurato del Cantante Mascherato. Non sembra quindi ci sia alcuna speranza di vedere il figlio di Roby Facchinetti (storico membro della band dei Pooh) varcare la 'Porta rossa' della Casa di Cinecittà del Gf Vip. Sempre attraverso il suo account social, il produttore ha ammesso: "Fondamentalmente io dove mi diverto vado, lì mi divertirei molto, però non mi lasciano andare". In passato il talent scout ha partecipato ad altri reality come l'Isola dei Famosi nel 2004, dove poi è ritornato come inviato nel 2007.